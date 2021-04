LUCCA | SEGNA SEMPRE LUI

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) Nell’ultima stagione, Lorenzoè diventato l’uomo copertina del Palermo: tredici gol in campionato, due doppiette, una tripletta nell’ultima sfida contro la Casertana, decisivo, trascinatore, ormai un leader. I suoi gol sono già arrivati anche in serie A, tanto che inizia a far gola ad alcuni club di massima serie come Sassuolo o Genoa. L’ultima tripletta in maglia rosanerota alla Casertana è un marchio importante, in quanto mostra quantosia un lusso per la serie C. Ed ecco perché già nella prossima sessione di mercato potrebbero accendersi concretamente tante sirene per l’attaccante rosanero che sembra destinato ad un futuro in A. Classe 2000, Lorenzonasce in Piemonte, precisamente a Moncalieri (TO), e propri li comincia la sua carriera, dall’Atletico Torino. Dopo una sola stagione passa prima ...