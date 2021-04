Lo sciamano di Montecitorio è un pizzaiolo di Modena: “Era l’unico modo per farmi notare” (video) (Di martedì 6 aprile 2021) C’era una volta a Montecitorio uno sciamano come quello di Capitol Hill… Fermatevi qui con la narrazione. Se volete avventurarvi in paralleli politici con Trump e i manifestanti americani, non avete capito niente. O peggio, come sta facendo qualche penna rossa in queste ore, state ciurlando nel manico. Lo sciamano di Montecitorio ? Ha una pizzeria a Modena Lo sciamano tricolore che avete visto in queste ore a Montecitorio è un ristoratore modenese e non ha motivazioni ideologiche. Hermes Ferrari, lo sciamano tricolore che tutti i tg e i giornali hanno citato facendo paragoni ridicoli, è il titolare di una pizzeria napoletana, la Regina Margherita, messo in ginocchio dalle politiche anti Covid. Il 14 gennaio, quindi oltre due mesi fa, a Dritto e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) C’era una volta aunocome quello di Capitol Hill… Fermatevi qui con la narrazione. Se volete avventurarvi in paralleli politici con Trump e i manifestanti americani, non avete capito niente. O peggio, come sta facendo qualche penna rossa in queste ore, state ciurlando nel manico. Lodi? Ha una pizzeria aLotricolore che avete visto in queste ore aè un ristoratore modenese e non ha motivazioni ideologiche. Hermes Ferrari, lotricolore che tutti i tg e i giornali hanno citato facendo paragoni ridicoli, è il titolare di una pizzeria napoletana, la Regina Margherita, messo in ginocchio dalle politiche anti Covid. Il 14 gennaio, quindi oltre due mesi fa, a Dritto e ...

