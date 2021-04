La campagna di Figliuolo va a rilento, il commissario si affida a Pfizer (Di martedì 6 aprile 2021) Sono stati appena 7.767 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Italia su 112.962 test, un dato che inevitabilmente risente delle vacanza appena terminate e dei pochi tamponi effettuati. Il numero dei decessi invece è sempre sostenuto: 421 registrati ieri. L’indice di positività è stato del 6,9%. È aumentato il numero di ricoverati: nei reparti ordinari 552 pazienti in più portando il totale a 29.337; in terapia intensiva più 6 unità, 3.743 in tutto. Isolamento domiciliare per 522.625 persone. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 aprile 2021) Sono stati appena 7.767 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Italia su 112.962 test, un dato che inevitabilmente risente delle vacanza appena terminate e dei pochi tamponi effettuati. Il numero dei decessi invece è sempre sostenuto: 421 registrati ieri. L’indice di positività è stato del 6,9%. È aumentato il numero di ricoverati: nei reparti ordinari 552 pazienti in più portando il totale a 29.337; in terapia intensiva più 6 unità, 3.743 in tutto. Isolamento domiciliare per 522.625 persone. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

