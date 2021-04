Isola dei Famosi 2021 | arriva la diffida del Divino Otelma | “Inaudita e squallida aggressione mediatica”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Stefania Orlando segue il suo Tommaso Zorzi anche in tv e di sicuro non si perde una puntata dell'Famosi 2021. Anche ieri sera la bella showgirl era davanti allo schermo per seguire il suo amato collega di pettegolezzi e di Grande Fratello Vip 2020 ed è stato a quel punto che ha visto, ...Il Divino Otelma tuona furioso contro l'Famosi 2021 e annuncia la diffida al reality . A scatenare la sua ira sarebbe stata un'ironica affermazione inserita dalla produzione, nel corso di un servizio mandato in onda nella puntata ...Commenterà la striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 18.20 dando il suo punto di vista sulle vicende dei naufraghi in Honduras”.Nel contesto dei progetti infrastrutturali che Regione Liguria intende presentare nella componente regionale del PNRR, FEDERPARCHI Liguria propone e mette a disposizione della Regione Liguria un'inizi ...