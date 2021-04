Insalata russa | la ricetta di Matteo Baronetto in tv | ecco dove

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 aprile 2021) Il 7 aprile in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la rubrica sui capolavori italiani in cucina all’interno della trasmissione Striscia la Notizia Domani sera, mercoledì 7 aprile 2021, a Striscia la notizia (su Canale 5 alle ore 20.35) torna l’appuntamento settimanale con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra, chef al ristorante Del Cambio di Torino, che presenta la sua rivisitazione dell’. Piemontese, classe 1977,esordisce ai fornelli della Betulla di San Bernardino di Trana (Torino), per poi approdare all’Albereta di Erbusco, alla corte di Gualtiero Marchesi,conosce Carlo Cracco. Con lo chef ...