In un anno persi quasi 1 milione posti di lavoro causa pandemia

ROMA – Le ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione – registrate dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 – hanno determinato un crollo dell'occupazione rispetto a febbraio 2020 (-4,1% pari a -945mila unità). Lo rileva l'Istat. La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti ( 590mila) e autonomi (355mila) e tutte le classi d'età. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 2,2 punti percentuali. Nell'arco dei dodici mesi, crescono le persone in cerca di lavoro (+0,9%, pari a +21mila unità), ma soprattutto gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+5,4%, pari a +717mila). ISTAT: "A FEBBRAIO TASSO OCCUPAZIONE STABILE AL 56,5%"

