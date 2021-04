Gran Turismo 7 su PS5 | split-screen per il multiplayer?

Leggi su helpmetech

(Di martedì 6 aprile 2021) L’imminente gioco di corse esclusivo per PS5 di Polyphony Digital è ora previsto per il 2022, e mentre sappiamo che il gioco attingerà a 22 anni di esperienza del franchise, ci sono ancora molte cose che non sappiamo sul titolo. In particolare, ci si chiede se sarà incluso loin7. Al momento non c’è alcuna conferma che7 supporterà lo. Tuttavia,6 prevedeva ilin, quindi non c’è motivo di pensare che la versione PS5 della famosissima serie non faccia lo stesso. Tuttavia, non mancheremo di farvi sapere quando Polyphony Digital rivelerà maggiori informazioni sul possibile ...