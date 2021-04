‘Genitori vs Influencer’ sembra tratto da un mio pranzo familiare tra generazioni a confronto e approccio ai nuovi media (Di martedì 6 aprile 2021) Partiamo dal catcalling. No, non “parliamo di catcalling”, attenzione, partiamo dal catcalling. L’argomento, almeno per questa epoca iperveloce e frammentaria, è superato. Se ne è parlato tanto, ovunque, specie in rete. Se ne è parlato anche troppo, credo. Di questo abbiamo parlato l’altro giorno, a tavola, finito il pranzo pasquale. E se dico abbiamo parlato non intendo tutti i commensali, che ovviamente, è la Pasqua della zona rossa, sono anche i commensali di tutti gli altri pranzi e cene da un anno e passa a questa parte, con la sola eccezione dei gemelli, loro spesso non ci sono perché, fortunatamente, le elementari non hanno chiuso che recentemente, almeno in questo anno scolastico, e loro fanno il tempo pieno. Ne abbiamo parlato i due a cui piace affrontare questi temi, io e mia figlia grande Lucia, venti anni il prossimo agosto, e ne abbiamo parlato i due ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Partiamo dal catcalling. No, non “parliamo di catcalling”, attenzione, partiamo dal catcalling. L’argomento, almeno per questa epoca iperveloce e frammentaria, è superato. Se ne è parlato tanto, ovunque, specie in rete. Se ne è parlato anche troppo, credo. Di questo abbiamo parlato l’altro giorno, a tavola, finito ilpasquale. E se dico abbiamo parlato non intendo tutti i commensali, che ovviamente, è la Pasqua della zona rossa, sono anche i commensali di tutti gli altri pranzi e cene da un anno e passa a questa parte, con la sola eccezione dei gemelli, loro spesso non ci sono perché, fortunatamente, le elementari non hanno chiuso che recentemente, almeno in questo anno scolastico, e loro fanno il tempo pieno. Ne abbiamo parlato i due a cui piace affrontare questi temi, io e mia figlia grande Lucia, venti anni il prossimo agosto, e ne abbiamo parlato i due ...

