Game of Thrones compie 10 anni e i festeggiamenti sono già pronti (Di martedì 6 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=2AhrkmXy2Ec Era il 17 aprile 2011 quando sul network americano Hbo andava in onda la prima puntata di Game of Thrones: inaspettatamente l'adattamento dei romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin riceveva un successo straordinario, conquistando fan in tutto il mondo e inaugurando un ciclo di otto stagioni da record. A due anni dal termine dell'ultima e a 10 dal debutto della prima, la stessa Hbo annuncia le celebrazioni per The Iron anniversary, dal nome dell'Iron Throne, in italiano Trono di spade. Negli Stati Uniti, come si intuisce dalla clip di anticipazione, ci sarà una maratona di episodi sulla stessa Hbo a partire dal 10 aprile; mentre sullo streaming Hbo Max è comparsa una sezione dedicata alla serie con tutte le puntate e i contenuti speciali che ...

