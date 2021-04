Festa a casa con 100 ospiti a Napoli Fuggi fuggi per l’intervento della polizia | in 41 identificati e multati

(Di martedì 6 aprile 2021) In circa 100 stavano partecipando a unaall’interno di un’abitazione privata su corso Umberto, a. E’ quanto scoperto dalladi Stato, intervenuta la notte scorsa nell’abitazione. Gli agenti sono riusciti a identificare e a multare 41 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19, mentre le altre sono riuscite are attraverso il ballatoio. In due hanno inveito contro gli agenti, spintonandoli per ostacolarnee aizzando contro di loro gli altri presenti: per questo motivo sono stati entrambi arrestati, uno per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere, l’altro per lesioni a pubblico ufficiale. E’ stato inoltre sequestrato l’impianto audio. Si tratta di uno dei numerosi interventi delle forze dell’ordine effettuati ...

IL GIORNO

Domenica a Seregno carabinieri e polizia locale sono intervenuti in una abitazione dopo una segnalazione: era in corso una festa con una decina di persone. Multa per tutti. Weekend di Pasqua abbastanz ...