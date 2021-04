Facebook, rubati e diffusi i dati di 36 milioni di italiani. Garante della Privacy: “Social fornisca un servizio per verificare il furto” (Di martedì 6 aprile 2021) Il Garante della Privacy chiede a Facebook di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se il proprio numero di telefono o indirizzo mail siano stati rubati. Una richiesta che arriva dopo la notizia, ieri, che i 533 milioni di profili e dati personali violati nel 2019, di cui 36 milioni italiani, sono ancora disponibili online e usati dagli hacker per compiere furti di identità o frodi varie. Tra questi, in molti casi, ci sono anche numeri telefonici e indirizzi mail. Il Garante ricorda che l’eventuale utilizzo di questi dati, anche per fini positivi, è vietato dalla normativa in materia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Ilchiede adi rendere immediatamente disponibile unche consenta a tutti gli utentidise il proprio numero di telefono o indirizzo mail siano stati. Una richiesta che arriva dopo la notizia, ieri, che i 533di profili epersonali violati nel 2019, di cui 36, sono ancora disponibili online e usati dagli hacker per compiere furti di identità o frodi varie. Tra questi, in molti casi, ci sono anche numeri telefonici e indirizzi mail. Ilricorda che l’eventuale utilizzo di questi, anche per fini positivi, è vietato dalla normativa in materia di ...

sole24ore : #Facebook, rubati i dati di mezzo miliardo di persone. Quelli carpiti dagli #hacker apparterrebbero, solo in Italia… - Agenzia_Ansa : I dati rubati da oltre mezzo milione di profili Facebook nel 2019 possono essere ancora usati dagli hacker per comp… - SkyTG24 : Facebook, media Usa: rubati i dati di oltre 533 milioni di utenti - anto5stars : RT @fattoquotidiano: Facebook, rubati e diffusi i dati di 36 milioni di italiani. Garante della Privacy: “Social fornisca un servizio per v… - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: Facebook, rubati e diffusi i dati di 36 milioni di italiani. Garante della Privacy: “Social fornisca un servizio per v… -