Draghi non si ferma. Su AstraZeneca aspetta Ema (Di martedì 6 aprile 2021) Nessuna decisione affrettata, nessuna sospensione momentanea. Su AstraZeneca il governo attenderà il nuovo pronunciamento dell’Agenzia del farmaco europea e si regolerà di conseguenza. Le nuove segnalazioni di possibili eventi avversi dopo le somministrazioni del vaccino di Oxford preoccupano l’esecutivo: “Senza AstraZeneca il rallentamento della campagna di somministrazione sarebbe brusco - spiega chi sta lavorando al dossier - ma al momento le indicazioni sia dell’Ema sia dell’Aifa sono incoraggianti. Ora stanno facendo nuove valutazioni, le cui conclusioni saranno note entro giovedì, poi vedremo il da farsi”. Anche al ministero della Salute si batte sullo stesso tasto: “Abbiamo una filiera scientifica precisa dalla quale scaturiscono le decisioni sull’utilizzo dei vaccini, l’Ema a livello europeo e la nostra Aifa, e le seguiremo”. La Gran Bretagna ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Nessuna decisione affrettata, nessuna sospensione momentanea. Suil governo attenderà il nuovo pronunciamento dell’Agenzia del farmaco europea e si regolerà di conseguenza. Le nuove segnalazioni di possibili eventi avversi dopo le somministrazioni del vaccino di Oxford preoccupano l’esecutivo: “Senzail rallentamento della campagna di somministrazione sarebbe brusco - spiega chi sta lavorando al dossier - ma al momento le indicazioni sia dell’Ema sia dell’Aifa sono incoraggianti. Ora stanno facendo nuove valutazioni, le cui conclusioni saranno note entro giovedì, poi vedremo il da farsi”. Anche al ministero della Salute si batte sullo stesso tasto: “Abbiamo una filiera scientifica precisa dalla quale scaturiscono le decisioni sull’utilizzo dei vaccini, l’Ema a livello europeo e la nostra Aifa, e le seguiremo”. La Gran Bretagna ...

SeaWatchItaly : Le parole di #Draghi, che confonde respingimenti illegali con soccorsi e che elogia l'attività della cosiddetta gua… - ilfoglio_it : A Draghi, Mimmo Parisi non piace affatto, e a confermarlo presidente dell'Anpal è oggi il ministro del Lavoro Orlan… - ilfoglio_it : A Draghi il professore del Mississippi non piace affatto. Con un’inversione dei ruoli rispetto all’epoca Conte-Cata… - divorex82 : RT @paolocristallo: Ristoratori protestano a Roma contro le chiusure: scontri e tafferugli con la polizia. Il video - alesco75 : RT @claudioriccio: Incredibile. A gennaio ci dicevano che Conte era in ritardissimo sul recovery plan. Ad aprile Draghi non ha reso pubblic… -