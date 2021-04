Covid | blitz dei Nas su bus e treni | “Tracce di virus su maniglie | pulsanti e poggiatesta”

Leggi su tpi

(Di martedì 6 aprile 2021)sue bus: “disu” Ilviaggia su bus econdiche sono state ritrovate sue sale d’attesa. È quanto scoperto dai carabinieri dei Nas che, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno effettuato una serie di controllo a campione in diverse città d’Italia per verificare la corretta applicazione delle norme anti-contagio. I Nas hanno effettuato, secondo quanto si legge in una nota, “756 tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni (obliteratrici,e barre di sostegno per i passeggeri, ...