Covid | 7 767 i nuovi casi 421 decessi

Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 7.767 nuovi positivi e 421 morti. Effettuati 112.962 test. Il tasso di positività al 6,9%.

Ultime Notizie dalla rete : Covid 767

Sono 7.767 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 421 i morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 112.962, con un tasso di positività del 6,9%. Sono 3.743 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in aumento di 6 nelle ultime 24 ore.