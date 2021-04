Covid, 421 morti, 7767 nuovi casi. Un avvocato di 45 anni in rianimazione a Messina dopo AstraZeneca (Di martedì 6 aprile 2021) Ancora effetti indesiderati gravi a seguito della somministrazione del vaccino anglo svedese AstraZeneca. Intanto anche in Italia si profila l’ipotesi di limitarne la somministrazione. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 7767 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 421 morti. Totale persone vaccinate: 3.509.838. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 6 aprile 2021) Ancora effetti indesiderati gravi a seguito della somministrazione del vaccino anglo svedese. Intanto anche in Italia si profila l’ipotesi di limitarne la somministrazione. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti diunità. Nelle ultime ventiquattro ore 421. Totale persone vaccinate: 3.509.838. L'articolo proviene da Leggilo.org.

