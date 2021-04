Cinisello | immigrato si slaccia i jeans e aggredisce una ragazza alla fermata del bus per violentarla

(Di martedì 6 aprile 2021) Momenti di terrore per unaBalsamo. Un giovanela afferra da dietro e la scaraventa a terra per. Tutto accade verso l’una di notte, nel momento il cui lei scendedell’autobus. Il ragazzo sila cintura per “liberare” ie labloccandola. Una scena feroce,quale assiste un uomo dal balcone che interviene urlando. Proprio perché sente l’urlo, il 22enne egiziano tenta di fuggire. I carabinieri però lo catturano quasi immediatamente e verificano che è unclandestino., l’ha agito nel coprifuoco Il nordafricano deve ora rispondere alle accuse di lesioni e ...

