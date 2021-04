Cala chiarisce l’episodio di razzismo | “O Diakhaby l’ha inventato o l’ha frainteso Il resto è un circo”

(Di martedì 6 aprile 2021) Il difensore centrale di Cadice, Juan, reo di aver usato espressione razziste contro il giocatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa fornendo ai media la sua versione dei fatti. Queste le sue parole: “Ho vissuto con cinesi, sudafricani. Sono stato in Guinea con Kanoute e Benjamin. È uno spettacolo quello che sta succedendo. Sono sotto shock. Siamo nel calcio senza pubblico. Ci sono 20-25 telecamere. , microfoni, giocatori, arbitri … e nessuno sente niente. Ho ricevuto tutti i tipi di minacce attraverso i social network. Dobbiamo agire con decisione con ciò che sta accadendo. Perché senza prove, senza che il giudice lo ascolti, questo accade, stiamo creando un precedente molto pericoloso. Da quello che succede a quello che succede poi, è un intero. Ci sono due opzioni. O...

"Cala mi ha detto negro di m ... "Lotteremo fino alla fine per chiarire cosa e' successo, difendere il nostro giocatore e sradicare il razzismo", ha twittato il club.