Brignano: "Sono il figlio del fruttarolo. Io e mia moglie come Sandra e Raimondo" (Di martedì 6 aprile 2021) "Sono tranquillo". Enrico Brignano ci risponde al telefono, poche ore prima del ritorno in tv . È tranquillo, mentre gioca con la figlia Martina, quattro anni, che sta usando come giocattolo la sua ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) "tranquillo". Enricoci risponde al telefono, poche ore prima del ritorno in tv . È tranquillo, mentre gioca con la figlia Martina, quattro anni, che sta usandogiocattolo la sua ...

Advertising

idomeneo77 : @IlZebraapois @maurogab1 Gli zalone e i brignano sono come i medici ospedalieri. Il potere che li paga chiede, loro ubbidiscono. - lucreziatoncig : Lundini, Aldo Giovanni & Giacomo, Brignano, Luciana Litizzetto, sono troppi :) - AlbertoDom1940 : @ZombieBuster5 Sono d'accordo cn Brignano. Ovviamente salvo casi specifici. E ricorda solo una cosa: nelle scienze… - rinaldi_livio : @ladyonorato Povero Brignano... Lui e tutti i suoi simili ci porteranno alla rovina. E sono tanti, troppi - gettasofia : RT @Marcoc10: @ladyonorato Non sono no vax, sono semplicemente contro i vaccini per il Covid. Per quanto riguarda Brignano, mi limito a dir… -