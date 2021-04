Anche la scuola salva vite umane (il governo non torni indietro) (Di martedì 6 aprile 2021) Siamo tutti d’accordo sul fatto che sull’istruzione di ragazze e ragazzi si giochi il futuro del Paese? Credo di si. Sappiamo qual è l’ubi consistam della scuola? Riduce le distanze ed è uno straordinario strumento di emancipazione personale. La scuola abbatte le disuguaglianze, combatte il razzismo, insegna che l’amore non ha forme uniche, apre la mente. Per troppi anni la formazione di studentesse e studenti è uscita dal dibattito pubblico in questo Paese. Abbiamo il dovere di restituirle la centralità che merita, di dimenticare le stagioni dei tagli e di continuare, come fatto nell’ultimo anno, ad investire. Parlo di investimento sulla scuola, non di spesa. Investimento che genera sviluppo e compie un’opera straordinaria di giustizia sociale. L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio il mondo intero. Stiamo pagando un prezzo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Siamo tutti d’accordo sul fatto che sull’istruzione di ragazze e ragazzi si giochi il futuro del Paese? Credo di si. Sappiamo qual è l’ubi consistam della? Riduce le distanze ed è uno straordinario strumento di emancipazione personale. Laabbatte le disuguaglianze, combatte il razzismo, insegna che l’amore non ha forme uniche, apre la mente. Per troppi anni la formazione di studentesse e studenti è uscita dal dibattito pubblico in questo Paese. Abbiamo il dovere di restituirle la centralità che merita, di dimenticare le stagioni dei tagli e di continuare, come fatto nell’ultimo anno, ad investire. Parlo di investimento sulla, non di spesa. Investimento che genera sviluppo e compie un’opera straordinaria di giustizia sociale. L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio il mondo intero. Stiamo pagando un prezzo ...

