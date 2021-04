Amici: oggi ritorna il daytime (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo un giorno di stop per la Pasquetta, oggi riprende l’appuntamento con il daytime di Amici. L’ultima puntata del serale è stata molto discussa, soprattutto per l’inaspettata eliminazione di Tommaso: vedremo quali sono state le reazioni dei compagni, ma soprattutto quella dell’insegnante Alessandro Celentano. L’appuntamento con il daytime di Amici riprende oggi, martedì 6 aprile, dopo la dovuta pausa per il giorno di Pasquetta: ci sarà modo, quindi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo un giorno di stop per la Pasquetta,riprende l’appuntamento con ildi. L’ultima puntata del serale è stata molto discussa, soprattutto per l’inaspettata eliminazione di Tommaso: vedremo quali sono state le reazioni dei compagni, ma soprattutto quella dell’insegnante Alessandro Celentano. L’appuntamento con ildiriprende, martedì 6 aprile, dopo la dovuta pausa per il giorno di Pasquetta: ci sarà modo, quindi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

martaserafini : Oggi c'è l'ennesima udienza per la carcerazione di Patrick Zaki. Queste sono le voci dei suoi amici, compagni e doc… - teatrolafenice : ??Veniva eseguita oggi per la prima volta al Theater an der Wien la sinfonia n. 2 di Beethoven, composta fra il 1800… - ladyonorato : Uno spettacolo INDECENTE la censura becera che ieri @BrunoVespa ha praticato sulle più che ragionevoli affermazioni… - Mariodarkmatter : RT @MiyakeEau: “Non c’è arma più potente di un viso che ritorna a sorridere.” ?????? Con la speranza che abbiate tra… - Cristin97215062 : RT @magiconaples74: Carissimi amici buon martedì a tutti voi ?? Un abbraccio a chi anche oggi lotta e non molla!! ???? -