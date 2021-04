Allegri torna alla Juventus | Calciomercato | tutto fatto

(Di martedì 6 aprile 2021) Massimiliano, ormaiquesto sembra essere una pura formalità. Il tecnico si accomoderà nuovamente sulla panchina bianconera. Massimiliano(Getty Images)Il progetto tecnico di Andrea Pirlo ormai è naufragato, perché se è vero che può chiudere la stagione con due trofei, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, c’è da dire che non è riuscito a competere nei tornei più prestigiosi. I bianconeri devono sempre lottare per vincere, basti pensare che gli ultimi due anni due tecnici sono stati esonerati nonostante la vittoria dello Scudetto. LEGGI ANCHE >>> Pronto Igor Tudor A Torino si sono resi conto di averun errore ad aver allontanato “Acciughina” che aveva permessosquadra di ...

Advertising

Maurizio_TV : @Alessandro9972 @FabRavezzani se veramente torna Allegri alla Juventus l'inter rischia seriamente di fermarvi ad un… - DiegoRo28004143 : @pdsabre68 @FabRavezzani Anche se torna Allegri non vincerete mai contro di noi,adesso Zhang prende Messi è quest'e… - famigliasimpson : @enrick81 @Tvottiano @AgoCannella @CIAfra73 @mattiaLoVaToboy @napoliforever89 @OltreTv @misterf_tweets… - SOLOJUVE11 : @FabRavezzani Allegri torna alla Juventus a Giugno con Marotta&Richi Massara.Dal Milan arriverà Cahlanoglu a zero,d… - thewhitefly_ : @Pask927 @VPanatta @MarcussReading @Andrea_DiCarlo Allegri se non torna alla Juve il che purtroppo è molto probabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri torna

La Juventus lavora all'acquisto di un centravanti in vista della prossima stagione.forte la candidatura dell'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi A prescindere di chi sarà l'allenatore della prossima stagione, appare ormai chiaro che la Juventus sia fermamente intenzionata ad ......alle domande sull'incontro tra il presidente Andrea Agnelli e l'ex allenatore bianconero Massimilianoche ha generato tante voci sul futuro della panchina della Juventus. Alle 21la ...Torna il consueto riepilogo della giornata. Clicca sui titoli dei paragrafi per leggere le news integralmente! TRIGORIA - Il report della seduta odierna. ZANIOLO - Si avvicina il ritorno ...PRIMA SQUADRA – Zaniolo torna in campo: da giovedì con la Primavera ... CALCIOMERCATO – Roma, nuovi contatti con Allegri: c’è la disponibilità, ma resta vivo un ritorno alla Juve (TWEET). Sarri e ...