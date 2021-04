A Napoli il primo sciopero del vaccino sgradito. “Non vogliamo AstraZeneca, solo Pfizer” (video) (Di martedì 6 aprile 2021) Se non siamo allo “sciopero” del vaccino sgradito, poco ci manca. In assenza di risposte definitive sulle possibili conseguenze di AstraZeneca da parte di Ema, la paura tra le persone inevitabilmente serpeggia. Rallentamenti e file (video) si sono registrate oggi nel centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La causa dei rallentamenti, fa sapere la Asl, è da individuare nel tentativo di molte persone di convincere il medico a somministrare un vaccino diverso da quello AstraZeneca. Oggi all’hub della Mostra d’Oltremare erano convocati i cittadini della fascia d’età 70-79 anni, ai quali è destinato il vaccino AstraZeneca. Inutili, quindi, le richieste di essere sottoposti alla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Se non siamo allo “” del, poco ci manca. In assenza di risposte definitive sulle possibili conseguenze dida parte di Ema, la paura tra le persone inevitabilmente serpeggia. Rallentamenti e file () si sono registrate oggi nel centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta a. La causa dei rallentamenti, fa sapere la Asl, è da individuare nel tentativo di molte persone di convincere il medico a somministrare undiverso da quello. Oggi all’hub della Mostra d’Oltremare erano convocati i cittadini della fascia d’età 70-79 anni, ai quali è destinato il. Inutili, quindi, le richieste di essere sottoposti alla ...

