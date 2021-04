A Genova libri in prestito a domicilio per chi è in quarantena (Di martedì 6 aprile 2021) GENOVA – Libri in prestito a domicilio per over 70 o disabili genovesi in quarantena o in isolamento a causa del Covid. È l’iniziativa lanciata dall’Agenzia per la famiglia del Comune di Genova, in collaborazione con il sistema bibliotecario e la Protezione civile. Dal 9 aprile, tutti i mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 13 si potranno inoltrare le richieste di prestito al numero verde 800.098725 e i libri verranno consegnati a domicilio la settimana successiva. Potranno essere richiesti fino a cinque volumi, che verranno ritirati sempre a domicilio entro 30 giorni. “È un bel regalo per le famiglie che vivono un momento di difficoltà e per chi è più fragile e può avere bisogno di utili strumenti per combattere la solitudine”, commenta Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia per la famiglia. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) GENOVA – Libri in prestito a domicilio per over 70 o disabili genovesi in quarantena o in isolamento a causa del Covid. È l’iniziativa lanciata dall’Agenzia per la famiglia del Comune di Genova, in collaborazione con il sistema bibliotecario e la Protezione civile. Dal 9 aprile, tutti i mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 13 si potranno inoltrare le richieste di prestito al numero verde 800.098725 e i libri verranno consegnati a domicilio la settimana successiva. Potranno essere richiesti fino a cinque volumi, che verranno ritirati sempre a domicilio entro 30 giorni. “È un bel regalo per le famiglie che vivono un momento di difficoltà e per chi è più fragile e può avere bisogno di utili strumenti per combattere la solitudine”, commenta Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia per la famiglia.

