14.013 le persone vaccinate ieri in Piemonte: 3.761 i settantenni (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 14.013 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A 2.608 è stata somministrata la seconda dose. ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 14.013 leche hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicateall'Unità di Crisi della Regione(dato delle ore 17.30). A 2.608 è stata somministrata la seconda dose. ...

Advertising

gpaolariete : RT @PiemonteInforma: #COVID Sono 14.013 le persone che hanno ricevuto il #vaccinoCovid #oggi in #Piemonte A 2608 somministrata la seconda d… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Sono 14.013 le persone che hanno ricevuto oggi il vaccino contro il Covid - vco24news : Sono 14.013 le persone che hanno ricevuto oggi il vaccino contro il Covid - MatteoDiLallo : RT @PiemonteInforma: #COVID Sono 14.013 le persone che hanno ricevuto il #vaccinoCovid #oggi in #Piemonte A 2608 somministrata la seconda d… - PiemonteInforma : #COVID Sono 14.013 le persone che hanno ricevuto il #vaccinoCovid #oggi in #Piemonte A 2608 somministrata la second… -