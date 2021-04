Zona rossa, la cura degli orti è consentita anche fuori dal comune e dalla regione (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di Zona rossa, tempo di... spulciare le FAQ del Governo . Tre le domande pi frequenti poste dagli italiani c' quella riguardante la cura degli orti e delle campagne. Tenendo conto che chi, come ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di, tempo di... spulciare le FAQ del Governo . Tre le domande pi frequenti poste dagli italiani c' quella riguardante lae delle campagne. Tenendo conto che chi, come ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - ricpuglisi : Malissimo: nell'ultimo decreto-legge c'è deroga al divieto di chiudere le scuole in zona rossa da parte dei governa… - ricpuglisi : Cari concittadini in zona rossa, vi rammento la gitarella politica delle SARDINE in sacco a pelo a Roma - lillydessi : Pasquetta in zona rossa, gite e scampagnate vietate: ecco le regole - Sky Tg24 - galax64716705 : @MediasetTgcom24 Ed Emiliano riapre le scuole in piena zona rossa! -