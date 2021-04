Traffico Roma del 05-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 aprile 2021) Luceverdel’altro Vanti dalla redazione non molte le novità Tutto tranquillo sul raccordo e consolari al Aurelio la polizia locale Ci segnala difficoltà di circolazione per un incidente avvenuto in via Aurelia all’altezza di via Egidio Albornoz ci troviamo nelle immediate vicinanze dell’ospedale San Carlo di Nancy Ci sono code nelle due direzioni tutto regolare invece sulla Cassia penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza di via Manfredi Azzarita sulla restante rete viaria non si registrano impedimenti pochissime le auto in circolazione in virtù soprattutto delle restrizioni sulla mobilità Barate per far fronte all’emergenza sanitaria in Corsoe Lazio come il resto d’Italia si trovano in zona rossa spostamenti quindi consentiti soltanto per motivi di lavoro saluto necessità urgenti rafforzati i controlli da parte delle forze ...