Pregliasco | “Covid può ancora colpire 50 milioni di persone”

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Il virus puòcircolare, ci sono50diche il virus può. E lo vediamo con le varianti che possonoanche i soggetti più giovani. L’unica opzione è la vaccinazione da fare in più fretta possibile per tenere a bada le varianti”. Lo ha detto a Sky Tg24 Fabrizio, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ospite di ‘Buongiorno’. In Italia, ha rilevato il virologo, “stiamo abbassando la curva dei contagi, c’è una riduzione della pressione sul servizio sanitario in tutte le regioni, purtroppo ètroppo alto il numero dei decessi. Ma abbiamo imparato dalle altre due ondate che il primo parametro che migliora è quello dei contagi e poi a seguire gli aspetti più tristi conseguenti alla ...

Fabrizio, virologo dell'Università di Milano e membro del Cts della Lombardia, è intervenuto a Sky TG24 per fare un punto sull'organizzazione dei vaccininella Regione, fin qui non certo ...Lo ha detto a Sky Tg24 Fabrizio, virologo dell'Università degli Studi di Milano, ospite di 'Buongiorno'. In Italia, ha rilevato il virologo, 'stiamo abbassando la curva dei contagi, c'è ...(LecceSette) Al momento la variante inglese del virus Sars-Cov-2 è la più diffusa e contagiosa. Quali sono le varianti del Covid in Italia? (QUOTIDIANO.NET) Sempre D’Amore lancia un appello a 300 ...In Lombardia ha fatto scalpore il problema degli sms, un'epopea che ha visto inciampi ma adesso i problemi sono superati. In questa guerra le munizioni sono fondamentali', ha aggiunto il virologo dell ...