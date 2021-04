Pasquetta blindata e Italia in rosso: proseguono controlli a tappeto (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo la Pasqua anche la Pasquetta, un tempo giornata classica delle gite fuori porta, è in rosso e blindata in tutta Italia. Il Viminale ha fatto sapere che, nella giornata di domenica, sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo la Pasqua anche la, un tempo giornata classica delle gite fuori porta, è inin tutta. Il Viminale ha fatto sapere che, nella giornata di domenica, sono stati ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, notizie di oggi. Pasquetta blindata, controlli per far rispettare i divieti. LIVE - MediasetTgcom24 : Covid, Pasquetta blindata: controlli serrati per evitare le gite fuori porta #covid - corriereroma : Pasquetta blindata: controlli si strade, spiagge e parchi - zazoomblog : Pasquetta blindata intensificati i controlli per le gite fuori porta - #Pasquetta #blindata #intensificati - primocanale : Covid, Pasquetta blindata: controlli intensificati. Vaccini sfiorano l'obiettivo di 60mila a settimana -