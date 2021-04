Pallotta: «Monchi? Mi prendo tutta la colpa di essermi fottuto da solo» (Di lunedì 5 aprile 2021) L’ex presidente della Roma James Pallotta ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha parlato anche del suo rapporto con Monchi. Le sue parole L’ex presidente della Roma James Pallotta ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha parlato anche del suo rapporto con Monchi. Le sue parole riprese da Pagine Romaniste. Monchi – «Ci incontrammo a Londra diverse volte. Il primo incontro fu con Franco Baldini: nella sua shortlist Monchi non c’era. Mi prendo tutta la colpa di essermi fottuto da solo. Ünder e Kolarov sono stati buoni acquisti, ma ci sono stati errori costosi. Io ero un buon trader perché facevo le cose con la mia testa, anche se i miei analisti dicevano qualcosa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) L’ex presidente della Roma Jamesha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha parlato anche del suo rapporto con. Le sue parole L’ex presidente della Roma Jamesha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha parlato anche del suo rapporto con. Le sue parole riprese da Pagine Romaniste.– «Ci incontrammo a Londra diverse volte. Il primo incontro fu con Franco Baldini: nella sua shortlistnon c’era. Miladida. Ünder e Kolarov sono stati buoni acquisti, ma ci sono stati errori costosi. Io ero un buon trader perché facevo le cose con la mia testa, anche se i miei analisti dicevano qualcosa ...

Advertising

DavideFm1899 : RT @TuttoMercatoWeb: A tutto Pallotta: 'Su Monchi mi sono fottuto da solo, non sapeva neanche chi fosse Zaniolo' - forzaroma : #Pallotta: '#Totti voleva allenare, poi ha cambiato idea. #Monchi non conosceva #Zaniolo' #ASRoma - grifopolo : RT @TuttoMercatoWeb: A tutto Pallotta: 'Su Monchi mi sono fottuto da solo, non sapeva neanche chi fosse Zaniolo' - Alfrez__ : @cortomuso Secondo me il periodo Monchi ha generato un Pallotta qualcosa stile sindrome della guerra del golfo ed o… - MarcosPalermo : RT @PagineRomaniste: #Pallotta: 'Una delle mie frustrazioni è che alcune persone non realizzano quanto io abbia amato la #ASRoma, quanto du… -