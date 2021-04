Milano, partorisce in taxi nella notte di Pasquetta (Di lunedì 5 aprile 2021) “Parlare del miracolo della vita che si ripete, specialmente in questi giorni, può sembrare eccessivo ma è quello che è realmente successo questa mattina o meglio questa notte appena trascorsa tra le 2:30 e le 2:40”. Così Stefano Salzani, responsabile commerciale di taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano, che spiega: “Uno dei nostri operatori ha risposto ad una chiamata proveniente dal quartiere Ortica di Milano dove ha preso la corsa di una coppia, marito e moglie incinta diretti verso l’ospedale Macedonio Melloni. I tempi per arrivare sono stati brevissimi dato anche l’orario e il fatto che ovviamente in questi giorni non c’è in giro nessuno se non le Forze dell’Ordine e i tanti tassisti appunto in attesa di una chiamata. Una volta arrivati davanti all’ ospedale però per la donna era ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) “Parlare del miracolo della vita che si ripete, specialmente in questi giorni, può sembrare eccessivo ma è quello che è realmente successo questa mattina o meglio questaappena trascorsa tra le 2:30 e le 2:40”. Così Stefano Salzani, responsabile commerciale diblu 02.4040, il più grande Radiodi, che spiega: “Uno dei nostri operatori ha risposto ad una chiamata proveniente dal quartiere Ortica didove ha preso la corsa di una coppia, marito e moglie incinta diretti verso l’ospedale Macedonio Melloni. I tempi per arrivare sono stati brevissimi dato anche l’orario e il fatto che ovviamente in questi giorni non c’è in giro nessuno se non le Forze dell’Ordine e i tanti tassisti appunto in attesa di una chiamata. Una volta arrivati davanti all’ ospedale però per la donna era ...

