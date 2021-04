Medici e infermieri che tornano in servizio perdono la pensione: sotto accusa un emendamento (Di lunedì 5 aprile 2021) Da quando è scoppiata la pandemia molti Medici e infermieri già in pensione hanno ritirato fuori i camici per prestare aiuto nella lotta contro il covid. Ora, però, una nuova norma potrebbe far cambiare loro idea e indurli a rinunciare agli incarichi. Un emendamento presentato dalla Lega e contenuto nella Legge del decreto Covid del 14 gennaio, infatti, prevede che “le aziende sanitarie e socio-sanitarie” possano attribuire incarichi con scadenza “non oltre il 31 dicembre 2022” al personale sanitario in pensione. Dov’è il problema? Che secondo questa modifica, già convertita in legge, a chi viene riassunto “non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito”. Il che si traduce in vero e proprio blocco delle pensioni per i Medici e gli ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Da quando è scoppiata la pandemia moltigià inhanno ritirato fuori i camici per prestare aiuto nella lotta contro il covid. Ora, però, una nuova norma potrebbe far cambiare loro idea e indurli a rinunciare agli incarichi. Unpresentato dalla Lega e contenuto nella Legge del decreto Covid del 14 gennaio, infatti, prevede che “le aziende sanitarie e socio-sanitarie” possano attribuire incarichi con scadenza “non oltre il 31 dicembre 2022” al personale sanitario in. Dov’è il problema? Che secondo questa modifica, già convertita in legge, a chi viene riassunto “non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito”. Il che si traduce in vero e proprio blocco delle pensioni per ie gli ...

