Kena: Bridge of Spirits e la qualità visiva che 'aiuta ad avere la stessa sensazione tra gameplay e cutscene' (Di lunedì 5 aprile 2021) Il co-fondatore di Ember Lab Mike Grier, in una recente intervista sul sito ufficiale di Unreal Engine, ha parlato dell'aspetto di Kena: Bridge of Spirits e di come gli sviluppatori siano riusciti a mantenere un livello di qualità visiva sia nelle cutscene che nel gameplay. Grier ha spiegato che oltre a utilizzare le stesse risorse nei filmati e nel gameplay per dare vita all'ambiente, c'è anche qualcos'altro che funziona a favore del gioco, che è lo stile visivo. Grier ha anche affermato che anche la qualità delle animazioni di Kena nel gameplay e nei filmati merita una menzione speciale. "Abbiamo trascorso molto tempo a progettare l'aspetto dell'ambiente e del mondo", ha affermato Grier. "Questi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 aprile 2021) Il co-fondatore di Ember Lab Mike Grier, in una recente intervista sul sito ufficiale di Unreal Engine, ha parlato dell'aspetto diofe di come gli sviluppatori siano riusciti a mantenere un livello disia nelleche nel. Grier ha spiegato che oltre a utilizzare le stesse risorse nei filmati e nelper dare vita all'ambiente, c'è anche qualcos'altro che funziona a favore del gioco, che è lo stile visivo. Grier ha anche affermato che anche ladelle animazioni dinele nei filmati merita una menzione speciale. "Abbiamo trascorso molto tempo a progettare l'aspetto dell'ambiente e del mondo", ha affermato Grier. "Questi ...

Advertising

Eurogamer_it : #KenaBridgeOfSpirits e la qualità visiva che 'aiuta ad avere la stessa sensazione tra gameplay e cutscene'. - GamingToday4 : Kena Bridge of Spirits nuovi dettagli sul sistema di combattimento - infoitscienza : Kena Bridge of Spirits: combattimento e uso dei Rot spiegati dagli sviluppatori - Nextplayer_it : Kena Bridge of Spirits: gli sviluppatori spiegano il combattimento e l'uso dei Rot - zazoomblog : Kena Bridge of Spirits: combattimento e uso dei Rot spiegati dagli sviluppatori – Notizia – PS5Videogiochi per PC e… -