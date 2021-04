Juventus, Chiellini: “Lotteremo fino alla fine. Napoli? Match che vale moltissimo” (Di lunedì 5 aprile 2021) La Juve scalda i motori in vista del rush finale di campionato.Rialza la testa dopo il pareggio maturato contro il Torino, la Juventus di Andrea Pirlo. Mercoledì sera, infatti, i bianconeri saranno chiamati a scendere in campo per il recupero di campionato contro il Napoli. Un impegno importante per la "Vecchia Signora", dopo una stagione ricca di alti e bassi che ha deluso le aspettative sotto più punti di vista. Lo sa bene Giorgio Chiellini, che carica i compagni in vista del prossimo impegno contro gli azzurri, durante un'intervista concessa ai microfoni del "Corriere dello Sport"."Abbiamo commesso errori che a questi livelli non puoi concederti - dice analizzando la sfida coi granata -. È un peccato, perché quando abbiamo avuto la lucidità di tenere la partita in mano l'abbiamo fatto, senza rischiare e creando occasioni. Quest'anno ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) La Juve scalda i motori in vista del rush finale di campionato.Rialza la testa dopo il pareggio maturato contro il Torino, ladi Andrea Pirlo. Mercoledì sera, infatti, i bianconeri saranno chiamati a scendere in campo per il recupero di campionato contro il. Un impegno importante per la "Vecchia Signora", dopo una stagione ricca di alti e bassi che ha deluso le aspettative sotto più punti di vista. Lo sa bene Giorgio, che carica i compagni in vista del prossimo impegno contro gli azzurri, durante un'intervista concessa ai microfoni del "Corriere dello Sport"."Abbiamo commesso errori che a questi livelli non puoi concederti - dice analizzando la sfida coi granata -. È un peccato, perché quando abbiamo avuto la lucidità di tenere la partita in mano l'abbiamo fatto, senza rischiare e creando occasioni. Quest'anno ...

