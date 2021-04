Isola Dei Famosi: Daniele Martani eliminata (Di lunedì 5 aprile 2021) L’eliminata di questa puntata è stata Daniela Martani. L’ex gieffina, infatti, non è riuscita ad accaparrarsi le simpatie del pubblico che, invece, ha deciso di salvare Drusilla Gucci. La donna, però, potrebbe rimanere in gioco sbarcando su Playa Esperanza. Drusilla Gucci e Daniela Martani sono state le due nominate della scorsa puntata. Giovedì, infatti, sono state le due naufraghe quelle che hanno ricevuto più voti e oggi, finalmente, il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021) L’di questa puntata è stata Daniela. L’ex gieffina, infatti, non è riuscita ad accaparrarsi le simpatie del pubblico che, invece, ha deciso di salvare Drusilla Gucci. La donna, però, potrebbe rimanere in gioco sbarcando su Playa Esperanza. Drusilla Gucci e Danielasono state le due nominate della scorsa puntata. Giovedì, infatti, sono state le due naufraghe quelle che hanno ricevuto più voti e oggi, finalmente, il Articolo completo: dal blog SoloDonna

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Isolde Kostner e Beatrice Marchetti nuove concorrenti dell'#isola - IsolaDeiFamosi : Inizia ora una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!?? #Isola ?? - silviarizzo__ : RT @MantideT: NON ELIMINATE MAI PAUL PAUL SEI TU L'ISOLA DEI FAMOSI #Isola #tommasozorzi - keepinupwithMC : RT @sil_smil: Ragazzi però le basi informatevi prima sulle allergie dei concorrenti non è possibile che ogni volta c'è gente che vince ma n… -