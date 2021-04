In fila per vaccinarsi e mettere in sicurezza i loro congiunti fragili: la commovente Pasquetta di molti pugliesi Anche oggi nella regione questa parte della campagna vaccinale (Di lunedì 5 aprile 2021) Quelli che a Pasqua e Pasquetta, arrabbiati, contestano i provvedimenti a tutela della salute. Perché loro, quelli che si arrabbiano, non possono essere liberi. Hanno le loro ragioni. Quelli poi che in Pasqua e Pasquetta, quest’anno, vedono un barlume di speranza. Lo vedono in una fila che mai e poi mai avrebbero desiderato fare. Ma oggi, come ieri, è importante fare le file come quella descritta nella foto. Persone che in queste ore si sottopongono al vaccino, a Martina Franca (foto) come nel resto della Puglia, perché così mettono in sicurezza i loro congiunti che sono in condizioni di fragilità. Sperano di averli salvati dal virus. Persone straordinarie: ad ognuna ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 aprile 2021) Quelli che a Pasqua e, arrabbiati, contestano i provvedimenti a tutelasalute. Perché, quelli che si arrabbiano, non possono essere liberi. Hanno leragioni. Quelli poi che in Pasqua e, quest’anno, vedono un barlume di speranza. Lo vedono in unache mai e poi mai avrebbero desiderato fare. Ma, come ieri, è importante fare le file come quella descrittafoto. Persone che in queste ore si sottopongono al vaccino, a Martina Franca (foto) come nel restoPuglia, perché così mettono inche sono in condizioni dità. Sperano di averli salvati dal virus. Persone straordinarie: ad ognuna ...

