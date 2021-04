Francesca, lasciata dai suoi amici a morire dentro una vasca. Nel suo corpo hanno trovato di tutto (Di lunedì 5 aprile 2021) Inchiesta della procura di Brescia sul caso di Francesca Manfredi, morta per overdose, a una svolta: la polizia esegue sei misure cautelari (foto dal web)La polizia ha eseguito sei misure cautelari nei confronti di un gruppo di persone. Questi soggetti sono accusati di aver fornito la droga e la dose che ha cagionato la morte a Francesca Manfredi. La 24enne è morta lo scorso agosto nel corso di una festa svoltasi nella sua casa a Brescia. Le misure cautelari sono state compiute a seguito di un’inchiesta da parte della Squadra mobile. Grazie all’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali si è arrivati alla ricostruzione dei fatti che hanno avuto luogo nei giorni e durante la sera precedente alla morte della giovane. Uno degli arrestati, Michael Paloschi, di 33 anni, è accusato di omicidio preterintenzionale. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Inchiesta della procura di Brescia sul caso diManfredi, morta per overdose, a una svolta: la polizia esegue sei misure cautelari (foto dal web)La polizia ha eseguito sei misure cautelari nei confronti di un gruppo di persone. Questi soggetti sono accusati di aver fornito la droga e la dose che ha cagionato la morte aManfredi. La 24enne è morta lo scorso agosto nel corso di una festa svoltasi nella sua casa a Brescia. Le misure cautelari sono state compiute a seguito di un’inchiesta da parte della Squadra mobile. Grazie all’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali si è arrivati alla ricostruzione dei fatti cheavuto luogo nei giorni e durante la sera precedente alla morte della giovane. Uno degli arrestati, Michael Paloschi, di 33 anni, è accusato di omicidio preterintenzionale. ...

Advertising

EireenViolet : RT @EireenViolet: 'Vorrei come testimone di nozze Gabriel e mia sorella Francesca!(con G aveva detto DAY!) La coppia ha anche svelato di st… - LucaPalaz9 : @EsercitoCrucian Per me Francesca è una brava persona. Forse si è lasciata trasportare oppure ha espresso solo la.s… - EireenViolet : 'Vorrei come testimone di nozze Gabriel e mia sorella Francesca!(con G aveva detto DAY!) La coppia ha anche svelato… - Meriiii02 : RT @dettabene10: Vogliamo parlare di Francesca Lodo che starnutisce/sputa sulla foto di Awed? Ma l'educazione sta tizia l'ha lasciata in It… - dettabene10 : Vogliamo parlare di Francesca Lodo che starnutisce/sputa sulla foto di Awed? Ma l'educazione sta tizia l'ha lasciat… -