Domenica In, Enrico Papi contro Mara Venier “Queste cose non si fanno e tu non dovevi …” (Di lunedì 5 aprile 2021) La scorsa Domenica 4 aprile 2021, il noto conduttore ed ex volto storico di Sarabanda è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Stiamo parlando di Enrico Papi, il tanto amato conduttore che ha scelto il salotto di Mara Venier per raccontarsi a 360°. Nel corso dell’intervista, il conduttore sembra abbia anche parlato per la prima volta in pubblico della perdita della mamma Luciana. Come è facile immaginare, per lui è stato un grande dolore, un momento terribile che ancora non è riuscito a superare del tutto. Sembra che ‘l’emozione sia stata davvero grande, tanto che ad un certo punto, parlando con la stessa Mara avrebbe detto “No, ma non dovevi mi dispiace, ma non mi piacciono molto ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 aprile 2021) La scorsa4 aprile 2021, il noto conduttore ed ex volto storico di Sarabanda è stato ospite nel salotto diIn. Stiamo parlando di, il tanto amato conduttore che ha scelto il salotto diper raccontarsi a 360°. Nel corso dell’intervista, il conduttore sembra abbia anche parlato per la prima volta in pubblico della perdita della mamma Luciana. Come è facile immaginare, per lui è stato un grande dolore, un momento terribile che ancora non è riuscito a superare del tutto. Sembra che ‘l’emozione sia stata davvero grande, tanto che ad un certo punto, parlando con la stessaavrebbe detto “No, ma nonmi dispiace, ma non mi piacciono molto ...

Advertising

Radio1Rai : Si è spento a 85 anni Enrico #Vaime grande autore radiofonico, televisivo e teatrale, conduttore e scrittore. A lui… - infoitcultura : Domenica In, Enrico Papi in difficoltà: “Non mi piacciono queste cose” - infoitcultura : Domenica In, Enrico Papi gela Mara Venier: 'Non dovevi, non mi piacciono queste cose', il dramma privato - infoitcultura : Domenica In: Enrico Papi in diretta dichiara “Non mi piacciono queste cose” - GiuseppeBifano1 : RT @shalomroma: Si è spento a Milano nella notte tra sabato e domenica Rav Elia Enrico Richetti. Una grande perdita per l’ebraismo italiano… -