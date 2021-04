Dal “Progetto Genesis” all’incidente di Byford Dolphin (Di lunedì 5 aprile 2021) Al fine di lavorare in profondità alla manutenzione di piattaforme petrolifere, fu istituito il “Progetto Genesis”. Questo protocollo indusse un errore fatale e, l’incidente di Byford Dolphin. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Al fine di lavorare in profondità alla manutenzione di piattaforme petrolifere, fu istituito il “”. Questo protocollo indusse un errore fatale e, l’incidente di

Advertising

CarloCalenda : Virginia Raggi annuncia come fosse già realizzato un progetto che non è stato ancora approvato in via definitiva né… - Chiara_Galiazzo : In questi ultimi mesi ho lavorato alla colonna sonora di ‘’Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani’’ che andrà in onda d… - Viminale : Con il progetto 'operazione 'SìCura' 138 mln dal #PON #legalità per le attività di contrasto all'epidemia #Covid19… - Atlantide4world : #Turchia | La magistratura ha emesso dei mandati di arresto nei confronti di dieci ammiragli in pensione per una le… - CapitanoPaolo90 : Se arriva un giovane dal mercato.. 'eh ma serve esperienza..' Se arriva un giocatore esperto (o il rinnovo) .. 'eh… -