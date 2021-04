Da Hale-Bopp a Borisov | la nostra storia sulle comete

(Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Viene da lontano, ma non sappiamo da dove, né sappiamo dove andrà. Eppure la cometa 2I/Borisov, grazie al suo passaggio nel Sistema Solare, è un altro piccolo pezzo del puzzle sulle nostre origini. Cosa è successo 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando il nostro Sistema si è formato, non lo sappiamo ancora, ma lo studio dei piccoli corpi, come questa cometa, che viaggiano tra i pianeti e vicino al Sole, può metterci sulla pista giusta per scoprirlo. 2I/Borisov è probabilmente la cometa più intatta mai osservata nella storia. Più intatta persino della luminosa Hale-Bopp, che alla fine degli anni Novanta incantò gli appassionati di tutto il mondo. LA COMETA 2I/BORISOV

... l'unico oggetto con proprietà polarimetriche simili è la cometa C/1995 O1, meglio nota come, che alla fine degli anni novanta ha solcato il cielo rendendosi visibile anche a occhio nudo. ...... è nettamente differente rispetto a quello della stragrande maggioranza di comete del nostro Sistema solare, con l'unica e notevole eccezione della famosa cometa, che alla fine degli anni ...La prima cometa interstellare 2I/Borisov è entrata nel sistema solare e possiamo finalmente studiarla da vicino.