Covid, viaggi all'estero: quarantena prorogata (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato al prossimo 30 aprile le misure che regolano l'ingresso in Italia (con la quarantena di 5 giorni) per tutti coloro che hanno soggiornato o ...

myrtamerlino : Siamo davvero il Paese di Pulcinella: nipoti che non possono vedere nonni in altre Regioni, o… - oioialice : la mia vita è fatta di viaggi, concerti, scuola, amici, feste e altre mille cose che il covid mi impedisce di fare.… - StarlightRevo : RT @Anna302478978: @barbarab1974 Li fanno vaccinare per sconfiggere il Covid dopodiché vietano i viaggi perché portatori sani di vaccino… - infoitinterno : Covid: viaggi all' estero: ecco i Paesi dove, fino al 30 aprile, la quarantena rimane di 5 giorni - qn_giorno : Covid, viaggi all'estero: quarantena prorogata -