Covid, Palermo verso la zona rossa (Di lunedì 5 aprile 2021) In Sicilia i dati relativi all'emergenza Covid continuano a essere preoccupanti. In particolare per la città di Palermo che nelle prossime ore potrebbe essere dichiarata zona rossa. Per la prima volta negli ultimi giorni il numero dei nuovi contagi nell'isola scende sotto quota mille: per la precisione sono 909 su 7.561 tamponi processati, ma con il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

