Bari | sequestrati 207 kg di prodotti in cattivo stato di conservazione

Leggi su ck12

(Di lunedì 5 aprile 2021)207 kg dialimentari conservati non a norma di legge: segnalato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio commerciale di(Getty Images)A seguito delle restrizioni alla mobilità imposte per arginare la diffusione del Covid, che ha stravolto le nostre abitudini di vita e che soprattutto finora ha mietuto poco più di 111 mila vittime, moltissimi hanno riscoperto il gusto di preparare in casa le pietanze da mettere in tavola a pranzo e a cena. Non a caso, come certificato da varie ricerche, nella Settimana Santa, appena trascorsa, sono state consumate 400 milioni di uova proprio in quanto ingrediente alla base di tante preparazioni culinarie. Eppure, non possiamo fare a meno di approvvigionarci dialimentari e cibi preconfezionati, sebbene quest’ultimi non ...