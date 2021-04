Avanti un Altro, la cifra è altissima ma Bonolis è spiazzato: “Stai attenta!” – FOTO (Di lunedì 5 aprile 2021) Avanti un Altro anche oggi ha tenuto compagnia a tutti i fan del noto programma televisivo. L’epilogo purtroppo non è stato felice per Paolo Bonolis e per la concorrente, ma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 aprile 2021)unanche oggi ha tenuto compagnia a tutti i fan del noto programma televisivo. L’epilogo purtroppo non è stato felice per Paoloe per la concorrente, ma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

DarmianOfficial : Altro passo in avanti!! +3 ????? Felice Pasqua a tutti ?? @Inter #ForzaInter #BolognaInter #SerieA - robersperanza : Ho firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie… - Acerbi_Fra : +3??! Avanti così! Un altro passo importante nella nostra stagione. Daje Lazio! ?? #Ace #Acerbi #CmonEagles… - tommaso_zorpi : Ma quanto bene si vogliono che contano entrambi i secondi alla mezzanotte per il compleanno dell’altro ma io come d… - Nihal884 : @tossica8 E allora rovinate qualsiasi altro programma perché non riuscite ad andare avanti. -