Traffico Roma del 04-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e auguri di buona Pasqua Ben ritrovati all’ascolto nulla da segnalare al momento sulle strade della capitale Dov’è la circolazione si presenta scorrevole addirittura scarsa riaperto ieri il tratto dell’arma Fiumicino precedentemente chiuso per lavori verso il centro tra l’uscita Magliana Trastevere Eleonora infine ricordiamo che a Pasqua e Pasquetta sulle reti Atac e sulle linee gestite daTPL sarà in vigore il normale orario dei giorni festivi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitoLuceverde polpetta e da Marina riccomi è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità