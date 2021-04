Sinner-Hurkacz oggi, Finale Masters1000 Miami: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 4 aprile 2021) La Finale del tabellone di singolare maschile del torneo Miami Open 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) vedrà scendere in campo, oggi, anche la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro Jannik Sinner, il quale sarà opposto al polacco Hubert Hurkacz, numero 26 del seeding, a partire dalle ore 19.00 italiane. oggi, domenica 4 aprile, si disputerà la Finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Miami 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Hurkacz in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner ed Hubert ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Ladel tabellone di singolare maschile del torneoOpen 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000) vedrà scendere in campo,, anche la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro Jannik, il quale sarà opposto al polacco Hubert, numero 26 del seeding, a partire dalle ore 19.00 italiane., domenica 4 aprile, si disputerà ladel tabellone di singolare maschile del torneo ATP2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Janniked Hubert ...

