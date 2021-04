Sinner-Hurkacz, Finale Masters1000 Miami: precedenti, statistiche, curiosità (Di domenica 4 aprile 2021) Un’altra Pasqua italiana per il tennis, dopo quella del 2019: allora era Fabio Fognini a Montecarlo questa volta è Jannik Sinner a Miami. La Finale del Masters 1000 della Florida vede per la prima volta un azzurro impegnato, e per di più con un giocatore, il polacco Hubert Hurkacz, che già conosce per i trascorsi insieme in doppio. Ci sarà un nuovo campione al Miami Open, il diciottesimo nella storia del torneo. E per la prima volta sarà un italiano o un polacco, in quella che è la quinta Finale con l’età complessiva più bassa della storia in Florida (poco meno di 44 anni in due). Prima di Sinner, il più giovane ad aver raggiunto la Finale a Miami era stato Rafael Nadal, in quel 2005 in cui andò vicinissimo a battere Roger Federer, ed ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Un’altra Pasqua italiana per il tennis, dopo quella del 2019: allora era Fabio Fognini a Montecarlo questa volta è Jannik. Ladel Masters 1000 della Florida vede per la prima volta un azzurro impegnato, e per di più con un giocatore, il polacco Hubert, che già conosce per i trascorsi insieme in doppio. Ci sarà un nuovo campione alOpen, il diciottesimo nella storia del torneo. E per la prima volta sarà un italiano o un polacco, in quella che è la quintacon l’età complessiva più bassa della storia in Florida (poco meno di 44 anni in due). Prima di, il più giovane ad aver raggiunto laera stato Rafael Nadal, in quel 2005 in cui andò vicinissimo a battere Roger Federer, ed ...

