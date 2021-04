Scuole Puglia: Emiliano assicura la didattica digitale integrata anche in zona rossa (Di domenica 4 aprile 2021) Il nuovo provvedimento sulle Scuole in Puglia: tutte dovranno garantire la DDI alle famiglie che ne faranno richiesta al posto delle sole lezioni in presenza. In Puglia dal 7 al 30 aprile “le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata (DDI) a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza”, questo prevede l’ordinanza che il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha emanato questa sera. Il comunicato continua affermando che “ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021) Il nuovo provvedimento sullein: tutte dovranno garantire la DDI alle famiglie che ne faranno richiesta al posto delle sole lezioni in presenza. Indal 7 al 30 aprile “le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la(DDI) a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza”, questo prevede l’ordinanza che il governatore della, Michele, ha emanato questa sera. Il comunicato continua affermando che “ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ...

Eugenioroc : @AvvocatoGuerra ?????????????????????????? in Puglia quindi il problema sono le scuole che sono state sempre chiuse. Ok ?? - il_gattaccio : RT @ardigiorgio: questi i dati epidemiologici. positivi in aumento tra i minori, con scuole completamente chiuse dal 12 marzo. ma tanto in… - Davide19663174 : @dritanhocja @ardigiorgio @Palazzo_Chigi @robersperanza @AndreaOrlandosp @patriziob1952 @piersileri @msgelmini… - danielecoduti : La Regione #Puglia deroga immediatamente al d.l. 44/2021 sulla riapertura delle scuole e consente la didattica digi… - stormi1904 : RT @ardigiorgio: questi i dati epidemiologici. positivi in aumento tra i minori, con scuole completamente chiuse dal 12 marzo. ma tanto in… -