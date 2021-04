Primavera 3, Catanzaro-Palermo 2-2: Garofalo e Corona non bastano a Capodicasa, Meante firma il pari nel big match del girone G (Di domenica 4 aprile 2021) Il big match, valido per la sesta giornata del girone G di Primavera 3, tra Catanzaro e Palermo è terminato con il punteggio di 2-2.Primavera 3, Palermo-Catania 2-2: i rosanero sprecano il doppio vantaggio, etnei di rimontaSecondo pari consecutivo per i baby rosanero guidati da mister Antonello Capodicasa. Partita dal notevole coefficiente di difficoltà e dall'elevato peso specifico per la Primavera del Palermo impegnata sul campo della forte e promettente formazione calabrese. Noti e consolidati blasone e modus operandi del fiorente e prolifico settore giovanile del Catanzaro. La compagine siciliana si trovava a pari punti con i giallorossi prima del fischio d'inizio ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Il big, valido per la sesta giornata delG di3, traè terminato con il punteggio di 2-2.3,-Catania 2-2: i rosanero sprecano il doppio vantaggio, etnei di rimontaSecondoconsecutivo per i baby rosanero guidati da mister Antonello. Partita dal notevole coefficiente di difficoltà e dall'elevato peso specifico per ladelimpegnata sul campo della forte e promettente formazione calabrese. Noti e consolidati blasone e modus operandi del fiorente e prolifico settore giovanile del. La compagine siciliana si trovava apunti con i giallorossi prima del fischio d'inizio ...

Primavera 3, Palermo beffato nel finale: 2 - 2 a Catanzaro Nel recupero della sesta giornata del campionato primavera 3, lo scontro al vertice tra i padroni di casa del Catanzaro e i rosanero del Palermo , finisce con nulla di fatto, essendo entrambe ...

Palermo Primavera, 2-2 contro il Catanzaro. Rinaudo: "Orgoglioso di voi" TifosiPalermo Primavera 3, Palermo beffato nel finale: 2-2 a Catanzaro Un pareggio amarissimo per il Palermo che per tutta la ripresa ha assaporato il gusto dei 3 punti che valevano successo e di conseguenza primato in classifica.

Campionato Primavera 3: Palermo, beffa nel finale col Catanzaro Un pareggio amarissimo per il Palermo che per tutta la ripresa ha assaporato il gusto dei 3 punti che valevano successo e di conseguenza primato in classifica.

