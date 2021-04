Pirlo: «Errori grossolani. Eravamo abituati a lottare per il primo posto, ora…» – VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha analizzato in conferenza stampa il pareggio per 2-2 contro il Torino nel derby. Le sue parole Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha analizzato in conferenza stampa il pareggio per 2-2 contro il Torino nel derby. Le sue parole. DELUSIONE – «Abbiamo avuto un buon approccio, col giusto atteggiamento. Eravamo riusciti a sbloccare la gara che è la cosa più importante quando incontri una squadra che si difende bene come il Torino. Poi abbiamo avuto un calo di concentrazione e degli Errori grossolani che ci sono costati il resto della gara». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Il tecnico della Juventus Andreaha analizzato in conferenza stampa il pareggio per 2-2 contro il Torino nel derby. Le sue parole Il tecnico della Juventus Andreaha analizzato in conferenza stampa il pareggio per 2-2 contro il Torino nel derby. Le sue parole. DELUSIONE – «Abbiamo avuto un buon approccio, col giusto atteggiamento.riusciti a sbloccare la gara che è la cosa più importante quando incontri una squadra che si difende bene come il Torino. Poi abbiamo avuto un calo di concentrazione e degliche ci sono costati il resto della gara». Leggi su Calcionews24.com

