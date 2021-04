MotoGP, GP Doha 2021: orario gara TV8. Programma, streaming, diretta in chiaro (Di domenica 4 aprile 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: tra poche ore scatterà a Losail la prima edizione del Gran Premio di Doha, seconda tappa stagionale del Motomondiale 2021. Appuntamento alle 19.00 italiane per il semaforo verde della MotoGP, mentre in precedenza ci sarà spazio anche per Moto3 (16.00) e Moto2 (17.20). Grande battaglia Ducati-Yamaha in top class per il podio, ma attenzione alla prevedibile rimonta delle Suzuki. Jorge Martin è il pole-man di giornata, al secondo weekend ufficiale della carriera in MotoGP, ma per il rookie iberico si profila una gara in difesa sul passo con l’obiettivo di conservare un piazzamento di prestigio. Ducati Pramac in prima fila anche con Johann Zarco, sulla carta dotato di un ritmo da podio o vittoria dopo il secondo posto di gara-1 domenica ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: tra poche ore scatterà a Losail la prima edizione del Gran Premio di, seconda tappa stagionale del Motomondiale. Appuntamento alle 19.00 italiane per il semaforo verde della, mentre in precedenza ci sarà spazio anche per Moto3 (16.00) e Moto2 (17.20). Grande battaglia Ducati-Yamaha in top class per il podio, ma attenzione alla prevedibile rimonta delle Suzuki. Jorge Martin è il pole-man di giornata, al secondo weekend ufficiale della carriera in, ma per il rookie iberico si profila unain difesa sul passo con l’obiettivo di conservare un piazzamento di prestigio. Ducati Pramac in prima fila anche con Johann Zarco, sulla carta dotato di un ritmo da podio o vittoria dopo il secondo posto di-1 domenica ...

